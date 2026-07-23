Samolot, którego prawie pokonała niebieska farba
W 1996 roku Pepsi przemalowało Concorde'a na intensywnie niebieski kolor. Air France zgodziło się na kampanię reklamową, ale konstruktorzy postawili jeden warunek, o którym w reklamach nie wspomniano ani słowem. Concorde był biały nie ze względów estetycznych.vinteeed
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Komentarze (7)
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Nie mów mi jak mam żyć. Dziękuję ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Farba prawie pokonała "ten" samolot, a nie "tego" samolota.
Nie zapomnij dać jeść koniu i psowi.