16 obietnic Narodowej Strategii Onkologicznej i żadnej dotrzymanej
Po sześciu latach realizacji z 16 kluczowych rezultatów strategii onkologicznej nie osiągnięto żadnego. O szansach pacjenta coraz częściej decyduje miejsce zamieszkania.Nolanpl
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Komentarze (20)
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@odomdaphne5113: Ano nic. Tylko, że za ich rządów wybuchła pandemia + zrobili "Polski Ład" żeby dosypywać kasy do służby zdrowia.
@odomdaphne5113: Czy obecnie TVP zostało zlikwidowane a pieniądze poszły na onkologię? To była obietnica
Jedni i drudzy maja nas w dupie - ich stac na prywatne szpitale i obsługę poza kolejką. Nie ma znaczenia kto jest przy korycie. CELEM WŁADZY JEST WŁADZA (Orwell)
Poszło na propagandę. I poza propagandą nic innego nie będzie z tej kasy finansowane. Więc się nie bój, żaden lekarz, szpital czy pacjent tych pieniędzy nawet nie powącha. Co najwyżej w TV sobie obejrzy. Zadowolony?