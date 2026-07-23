PiS mógl jednym przyciskiem zapewnić onkologii 2 miliardy rocznie. A Tusk mógl jedną decycją zrobić to, o co się tak burzył kiedy PiS naciskał przycisk do głosowania.

Jedni i drudzy maja nas w dupie - ich stac na prywatne szpitale i obsługę poza kolejką. Nie ma znaczenia kto jest przy korycie. CELEM WŁADZY JEST WŁADZA (Orwell)