Dodajmy że studia medyczne są stosunkowo łatwe. W porównaniu ze studiami technicznymi czy większością innych na medycynie jest bardzo niewielki "odsiew" studentów.

Jak ktoś się już dostał, to raczej medycynę skończy chyba że po prostu sam zmieni plany.



A więc to nie te mityczne przedmioty jak anatomia czy inne zajecia są rekojmią przyszłej fachowości lekarzy.

To czy ktoś będzie lekarzem czy nie zależy po prostu od tego czy potrafi przyzwoicie zdać maturę Pokaż całość