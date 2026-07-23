1 mln zł za wykształcenie lekarza. 65 tys. maturzystów więcej, a limity te same
Liczba maturzystów wzrosła o jedną czwartą, ale limity na medycynie przyrosły zaledwie o 2 procent. Dlaczego państwo rezygnuje z tysięcy świetnie przygotowanych kandydatów, skoro na wizytę u specjalisty pacjenci czekają miesiącami? Jak mówi w rozmowie z PAP dr Jerzy Gryglewicz, wykształcenie jednegoairaG
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Komentarze (26)
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Przecież AI w diagnozie pacjentów wręcz brutalnie masakruje konowałów w wszelkich testach, a tym się dokładnie zajmuje 90% lekarzy xD
To podchorążowie na myśliwcach mają do zwrotu gdy jednak zrezygnuja z nauki po 4-5 latach coś koło 800 tys. gdzie w kosztach jest szkolenie lotnicze (paliwo, eksploatacja maszyny, czas instruktorów), jedzenie, kwaterunek, mundur.
Więc nawet jeżeli co 2 dni mają jakieś laborki to
@Kismeth: po co jak można kraść?
@Kismeth: Dopiszą sobie 2 kolejne sztuczne etaty to spłacą w rok xD
Po latach wychodzi że decyzja o przekazaniu części szpitali powiatom była błędna. Raz, że nie mają kompetencji do zarządzania nimi,
Roczne utrzymanie 1 więźnia to koszt 85000zl. Biorąc pod uwagę na dzień dzisiejszy liczbę 70.000 osadzonych więźniów w PL, roczny koszt ich utrzymania to raptem 6 miliardów złotych rocznie. A teraz idź spać bo rano do kołchozu za najniższą krajową by więzień miał lepiej.
O skali ludziach w aresztach bez wyroku już nawet nie wspominam
I oczywiście spokojnie mogłoby być ich mniej, szczególnie służby więziennej, ale jak to tak, rodzinę zwolnisz? I tak kiedyś na jednego osadzonego było więcej strażników, więc nie jest też jakoś źle..
Jak ktoś się już dostał, to raczej medycynę skończy chyba że po prostu sam zmieni plany.
A więc to nie te mityczne przedmioty jak anatomia czy inne zajecia są rekojmią przyszłej fachowości lekarzy.
To czy ktoś będzie lekarzem czy nie zależy po prostu od tego czy potrafi przyzwoicie zdać maturę
Dane które znajdziesz mówią, że całe studia kończy 75-85% tych co je zaczęli.
Obawiam się, że kłamiesz zielonko. Ile na tym zarabiasz?
Pierwszy wynik z google:
Na jednych kierunkach zdaje więcej, na innych mniej. Plus nie wliczają