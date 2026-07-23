Urzędnicy Sprzedawali Dane Gangsterom! Co Dalej z KSeF?
Historia niemal jak z kryminału. Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej w Kielcach mieli wykorzystywać dostęp do państwowych systemów, sprawdzać poufne dane obywateli i przedsiębiorców, a potem przekazywać je ludziom związanym ze zorganizowaną grupą przestępczą.Hartmann
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Komentarze (40)
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https://www.imidaily.com/tax/french-tax-official-sold-cryptocurrency-investor-data-to-criminal-networks/
https://www.bbc.com/news/articles/clyz4rkxrwxo
Wtedy jeszcze nie było wiadomo o urzędniczce.
Niby polska jest w EU, niby jakiś tam nadzór jest ze strony EU w kwestii praworządności w tym kraju. I nic to nie daje. Na każdym kroku układy,
@Makarow: Plecak ucieczkowy nie służy do ucieczki przed wojną, a do szybkiego opuszczenia miejsca zamieszkania. Szkoda, że biedamedia przedstawiają biednym ludziom to jako porażkę, a każdy powinien taki plecak mieć
Od początku mówię, że ten system zawiera za dużo i zbyt łatwo dostępnych danych. I to w kontekście gangsterów, ale też po prostu zwykłej konkurencji, która się dowie jakie kto ma marże albo zniżki u dystrybutora...
Wcześniejszy system nie zawierał szczegółów i każdej pozycji faktury.
KSEF na wykopie co niektórzy zachwalali jak będzie dobry i bezpieczny, co moze pójść źle? Realnie ta idea jest od początku jest zła bo daje nieprawdopodobne pole do nadużyć....
@TenXen47:
Kłamstwa. Wcześniej z JPK wiedzieli od kogo kupuje, komu sprzedaję i łączną kwotę na fakturze. Z KSEF wiedzą co dokładnie kupuję, w jakich ilościach i cenach, jakie usługi/towary sprzedaję, po jakich cenach. Można wyszukać mocno dochodowy biznes, zobaczyć co chłop dokładnie robi i zrobić mu konkurencję. Z
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@ZrobKolacjeTy: byłem jednym z tych krzykaczy w takim razie, bo było to absolutnie pewne, że tak będzie.
Szanuję za przyznanie się do błędu. Szkoda, że rządzący tego nie uczynią.