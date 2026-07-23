Od początku ten KSEF jest postawiony na głowie. A to JPK, a to deklaracje ZUS, a to PITy, teraz jeszcze KSEF - ciągle prowadząc firmę trzeba się spowiadać z tego, że się pracuje i zarabia. A człowiek, który dostaje socjal nie musi się z niczego spowiadać, ot taka trzynastka czy czternastka wpada na konto i nikogo nie interesuje co ty z tymi pieniędzmi robisz.