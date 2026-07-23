Cholesterol 330 był NORMĄ. Szokujący podręcznik z 1976 r.
W tym filmie edukacyjnym omawiam lipidogram: normy cholesterolu, trójglicerydów, LDL z podręcznika z 1976 r. z biochemii klinicznej i analityki medycznej pod redakcją profesora Angielskiego i Rugulskiego, wydanego przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich PZWL.inflammatione
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Streścił Gemini:
"Norma statystyczna a zdrowie (czym różni się dawna norma od dzisiejszych zaleceń):
Dawne
@MRacheron: bo dzisiaj to 40 latkowie to okazy zdrowia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Szkoda, że szureksy które tak lubią powoływać się na stare podręczniki medyczne i psychologiczne, już jakoś nie lubią zwracać uwagi że np. już wtedy naukowcy zgodzili się co do antropogenicznego ocieplenia klimatu, a wszak były to złote
Andrzej Lepper, ocaleli z Auschwitz, nieszczelne jelita, paskudne miniatury robione AI. Aż chce się oglądać.
Znowu wrzucacie tego typa, który jest znany w środowisku z "cherry picking" oraz oszukiwania widzów na temat tego kim jest? Jest diagnostą laboratoryjnym, podawał się za lekarza. Skłamał też, że ma stopień doktora, zwykły magister. Do tego mnóstwo kłamstw odnośnie kwestii cholesterolu i miażdżycy, błonnika i nowotworu żołądka, oleju z wątroby rekina, konieczności suplementacji żelaza przez wegetarian czy znikomej skuteczności
Pij mleko będziesz wielki,
Nie jedz jajek, bo cholesterol,
Jedz margarynę zamiast masła.