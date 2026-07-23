Wykopujecie film oszusta i krętacza, już kilka lat temu o nim pisałem.



Znowu wrzucacie tego typa, który jest znany w środowisku z "cherry picking" oraz oszukiwania widzów na temat tego kim jest? Jest diagnostą laboratoryjnym, podawał się za lekarza. Skłamał też, że ma stopień doktora, zwykły magister. Do tego mnóstwo kłamstw odnośnie kwestii cholesterolu i miażdżycy, błonnika i nowotworu żołądka, oleju z wątroby rekina, konieczności suplementacji żelaza przez wegetarian czy znikomej skuteczności Pokaż całość