Szpitale na skraju upadku. Ograniczenie zarobków lekarzy nie wystarczy
Łączne zadłużenie szpitali w Polsce przekroczyło pod koniec marca 37 mld zł, a zobowiązania wymagalne (przeterminowane długi) wzrosły do ponad 5 mld zł.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (21)
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W Meksyku usługi medyczne i produkty medyczne (w tym w prywatnych klinikach) są wielokrotnie tańsze - i niekoniecznie gorszej jakości.
Na wolnym rynku, meksykańscy lekarze zakładaliby kliniki w USA i świadczyli usługi w
@Chris_Karczynski: Tylko że te 500 dolarów to od osoby a nie w jak w Polsce gdzie za podstawową składkę jesteś w stanie ubezpieczyć siebie, żonę i dzieci.
@Chris_Karczynski: I sam poród by
Tak, trzeba jeszcze odzyskać skradzione miliony.