Gracze to najgłupsza grupa społeczna. Wy byście bez tych gier żyć nie mogli xD Mam nadzieję, że zostaniecie docisnięci do podłogi kolanem. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby wypuścić niedokończoną grę albo płacić za jakieś głupawe dodatki. Gracze okazali się jednak tak tolerancyjni, że można im wszystko sprzedać, a na końcu jeszcze zabrać do tego dostęp. Uśmiechnijcie się xD