Sony cenzuruje pracowników. Mają zakaz komentowania końca płyt na PlayStation
Sony nie odpowiedziało oficjalnie na falę krytyki i najwyrażniej nikt z pracowników nie może komentować sprawy.ochucki
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Sony nie odpowiedziało oficjalnie na falę krytyki i najwyrażniej nikt z pracowników nie może komentować sprawy.ochucki
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