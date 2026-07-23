100-procentowy wzrost wydaleń z Polski. Gruzini zdecydowanie dominują.
Rośnie liczba deportacji cudzoziemców z Polski. W pierwszej połowie 2026 r. przymusowo wydalono 5640 ob. innych państw.jaros69-ja
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Rośnie liczba deportacji cudzoziemców z Polski. W pierwszej połowie 2026 r. przymusowo wydalono 5640 ob. innych państw.jaros69-ja
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Komentarze (30)
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Z Gruzinami jest taki problem, że oni wrócą do siebie, zmienią dane osobowe i spróbują jeszcze raz.
2024 r. - Polskę opuściło ok. 8550 cudzoziemców, w tym ok. 1100 w ramach przymusowego wydalenia.
2025 r. - liczba ta sięgnęła ok. 9700 osób, a przymusowe deportacje wzrosły do ok. 2300 przypadków.
"Polska deportuje tylko ułamek tych, którzy powinni opuścić nasz kraj. W rejestrze osób niepożądanych jest już 31 tys. cudzoziemców – ujawnia „Rzeczpospolita”. To info z 2025.
https://www.rp.pl/polityka/art42944401-tysiace-cudzoziemcow-do-wydalenia
@nowart76: a konfy czy brauna nie wspomnisz? Przecież Braun jawnie chce sprowadzać do Polski tysiące hindusów.
@lepiejsprobujdiabla: popełniają mniej przestępstw, ponieważ jest u nich inna struktura płci wśród imigrantów. W zdecydowanej większości imigrantami są mężczyźni. W tym przypadku jednak jest na odwrót. Stąd mniejsza liczba przestępstw wśród Ukraińców.