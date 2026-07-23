726 tys. miejsc pracy zniknie w Europie przez zakaz spalinówek. Polska w
Badanie instytutu Fraunhofera: nawet przy złagodzeniu przepisów branża motoryzacyjna straci około 620 tys. etatów, a przy wariancie restrykcyjnym 726 tys. Polska wśród najbardziej poszkodowanych krajów.Nolanpl
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Komentarze (79)
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@KurnikoweKuriozum: Ejajowe g---o, a 2 tygodnie temu sam VW zapowiedział zwolnienie do 100 000 ludzi.
Komu szkodziła motoryzacja bez inwigilacji, jaką wolał kierowca, taka jak
@Disturbing13: Normalni do momentu złapania konkretnych chorób układu oddechowego
oni najchętniej by usiedli na tych poratalach na kutasie nissana i się rozpisywali jak to nissan pracuje nad najnowszymi silnikami najnowszej generacji dziesiąty rok z rzędu, jakie to nowości nei są szykowane, jak to nie powstają magiczne silniki na amoniak i wodór xd
Nie znaczy to z automatu, że fałszywe. Dla nie da się tego udowodnić, nie da się sprawdzić czy dane zostały poprawnie wyliczone itd.
Czyli tzw. "Trust me bro" :P
będą ci p-------ć że paliwa na kryzysy i niestabilne gospodarki oraz wojny są najlepsze
ciul że za nami masa sztucznych krzyysów paliowych gdzie nic się relanie nie działo ale cena skakała niczym jakby wysadzano wszystkie platformy wydobywcze na morzach i oceanach jednocześnie xd
2012 rok - 100usd BO
Szkoda, że w artykule nie piszą, ile miejsc pracy pojawiło się i pojawi dzięki rozwoju technologii elektrycznych.
Debilny propagandowy populizm.
@EtaCarinae: W Europie fabryki elektryków ma np. Tesla czy Volkswagen. To może dla nich?
Wyobraź sobie również, że jest bardzo wiele fajnych europejskich elektryków.