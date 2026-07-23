Taka zasada za 10 lat, dokładniej 23 lipca 2036 roku, jak nie będziesz jeździł samochodem elektrycznym miejskim spokojnie trzymając dwie rączki, i nie będąc ubranym w koszulę i muszkę, oraz nie będziesz jeździć 30 w terenie zabudowanym, 50 drogami wojewódzkimi, 60 krajowymi i 80 autostradą lub wyłączysz ogranicznik, lub będziesz mieć 15 letni samochód spalinowy to będziesz rzekomym mordercą oraz trucicielem środowiska.



Komu szkodziła motoryzacja bez inwigilacji, jaką wolał kierowca, taka jak Pokaż całość