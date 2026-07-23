Kiedyś kupili ustawę, że komputery z importu dla szkół są zwolnione z vat, Kluska się wcisnął w zarezerwowany biznes to go aresztowali i udupili mu biznes a to on zakładał onet i produkcję PC i wiele innych startupów. Później zdziwienie, że nie ma polskich marek, a jak komuś się uda to się przenosi do USA. Co za bandustan.