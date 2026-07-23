Państwowe przetargi wykluczają polskie firmy. Zostały HP i Dell.
Urzędy panśtwowe pod pozorem wymogu posiadania dwóch certyfikatów ustawiają przetargi pod dwie firmy. Jeden polski producent nawet oba wyrobił, ale nagle okazało się, że teraz urzędy potrzebują jeden z nich na bardziej wyrafinowanym poziomie.zagubionychromosom
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Komentarze (46)
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Potem masz 500 takich składaków, co mają kartę dźwiękową w postaci dongla usb podpiętego pod kabel do płyty a od tej karty usb co
@tomasz-l75: No ale po wejściu na stronę masz jakies specjalistyczne rozwiązania, a nie 20 palet z pecetami, które nie będą najpodlejszymi składakami z budami iboxa i zasilaczami codegena oraz jakimiś fixami typu wifi z usb w środku budy xD
a jak ktoś chce, to niech sobie przypomni, na jakich jeblach "z logiem EFR dofinansowano przez EU" miał zajęcia w podbazie czy nawet licbazie jak starszy
Można się rozejść