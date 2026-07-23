Pamiętam jak na studiach dobre 15 lat temu cytowanie Wikipedii nie było mile widziane, bo liczyły się tylko książki, a z Wiki no to nie wiadomo, czy to prawda, czy nie. Obecnie jak ktoś wrzuci info z AI to jest wyśmiewany. Za 15 lat to będzie standardowa procedura, nawet na studiach, zobaczycie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )