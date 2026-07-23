AI obniżyło trafność odpowiedzi z 27% do 9%, ale pewność siebie wzrosła do 76%
Badanie trzech europejskich uczelni: po konsultacji z AI użytkownicy częściej mylili się, a gotowość do przyznania 'nie wiem' spadła z 44% do 3%.Nolanpl
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Komentarze (52)
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ai traktuję jako trochę lepszą wyszukiwarkę - i tak trzeba wejść w źródło i sprawdzić co i kto napisał.
I tak samo powinno się traktować Wiki w pracach naukowych - zobaczyć wnioski ale samemu potwierdzić w źródłach
@Joorkan: dalej jest niemile widziane więc nie wiem co chcesz potwierdzić tym argumentem.
ai traktuję jako trochę lepszą wyszukiwarkę - i tak trzeba wejść w źródło i sprawdzić co i kto napisał.
I tak samo powinno się traktować Wiki w pracach naukowych - zobaczyć wnioski ale samemu potwierdzić w źródłach
@w9rT_wv_bIAn37l:
Być może. Dlatego twórcy encyklopedii dokładają starań aby błędó było tam jak najmniej. OI dlatego są dość wiarygodnym źródłem wiedzy, w przeciwieństwie do AI/LLM.
Mi to ostatnio bardzo pomogło przy namierzeniu problemu, gdzie mnie wiecznie ortopedzi w Polsce jęczeli, że to normalne przy mojej chorobie blah blah, nic się nie da zrobić,a za granicą robili na to operacje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wolę mieć więcej źródeł podanych przez AI, niż weryfikować to
@Gustaw-Lopez: już to robi.
@OkruszekBojowy: AI uzyskała inteligencję porównywalną do typowego mirka.
Zaczyna zachowywać się jak typowi politycy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)