Ja nie mogę, co za DEBILE. Pomagali psychopacie w ucieczce, składali fałszywe zeznania, nie udzielali pomocy ofiarom wypadku, usiłowali wprowadzić policję w błąd. Jeden nawet przyjechał (będąc pijanym) swoim samochodem na miejsce wypadku, przekazał wóz Żakowi żeby ten mógł uciekać.



Już samo to z punktu widzenia normalnego człowieka było bezdennie głupim i obrzydliwym zachowaniem. A jeśli prawdą jest teza z artykułu i oni się teraz próbują ukrywać - to będzie to Pokaż całość