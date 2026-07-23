Koledzy Żaka mieli stawić się w areszcie. Portal brd24.pl: nie zgłosili się
Trzej koledzy Łukasza Żaka, skazanego na 20 lat za wypadek na Trasie Łazienkowskiej, zostali skazani na kary powyżej 3 lArsenalAngel
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Trzej koledzy Łukasza Żaka, skazanego na 20 lat za wypadek na Trasie Łazienkowskiej, zostali skazani na kary powyżej 3 lArsenalAngel
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Komentarze (67)
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Już samo to z punktu widzenia normalnego człowieka było bezdennie głupim i obrzydliwym zachowaniem. A jeśli prawdą jest teza z artykułu i oni się teraz próbują ukrywać - to będzie to
Problem w tym, że byś nie wyjechał, bo na wylocie z UE też jest sprawdzana biometria.
No nie, nie tylko za to. Zrobili o wiele więcej. Jakbym miał do odsiedzenia (słusznie) 4 lata, to
to jest j----a patola która nie musiała pokazywać swojego oblicza, musieli kogoś zabić autem aby ludzie i państwo dopiero zobaczyło "ej to patologia! jak można być tak głupim! ej trzeba ich izolować!"
takich ekip jak ekipy żaka są tysiące w PL
wpadną dopiero jak ktoś postronny straci życie
skoro nie mają kasy aby móc ich karać grzywnami trzeba zajmować majątek, nie pomogło? zwiększyć kary