Psy pojadą pociągiem taniej. Za to przewóz bagażu i roweru będzie droższy
PKP Intercity zmienia cennik usług przewozowych. Od 23 lipca za przewóz bagażu, roweru czy psa zapłacimy jednolitą stawkętheOstry
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PKP Intercity zmienia cennik usług przewozowych. Od 23 lipca za przewóz bagażu, roweru czy psa zapłacimy jednolitą stawkętheOstry
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Komentarze (43)
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https://www.youtube.com/watch?v=I9hDvWun8lw
@wujcio_dobra_rada: psiecko chyba jedzie z rodzicami, psimamą lub z psiojcem?