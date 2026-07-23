Microsoft potwierdza, urządzenia z windowsem mają globalne ID - bez wyłączenia
Microsoft potwierdził, że Windows posiada globalny identyfikator urządzenia (GDID) stały, unikalny identyfikator cyfrowy przypisywany urządzeniom komputerowym, który pozwala powiązać działania użytkownika z jego urządzeniem. Sprawa wyszła na jaw, po zatrzymaniu grupy hakerskiej - dzięki GDIDK1DoN
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Komentarze (71)
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Co to za hakierzy co Windowsa używają?
https://www.licenturion.com/xp/fully-licensed-wpa.txt
Teraz to co najwyżej na szeroką skalę.
"mam linux jestem bezpieczny" = "mam widnows jestem bezpieczny" = " mam IOS" jestem bezpieczny" = "mam Android jestem bezpieczny"
To oczywiste ale warto napisać i zebrać minusy.