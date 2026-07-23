Jakie było darcie, że Chińczycy szpiegują, że trzeba ich sprzęt banować chociażby hujaweja, a tu patrzcie wielkie amerykańskie korpo zbiera na potęgę dane użytkowników, wujek gógel pewnie wie o tobie więcej niż twój partner i co? Czy wielka łunia europejska skacze do amerykanów? Nie... Chińskie szpiegowanie bardzo złe, amerykańskie szpiegowanie bardzo dobre... Hipokryzja wielkości himalajów...