Natura 2000 nie blokuje inwestycji deweloperskich
Natura 2000 nie blokuje inwestycji automatycznie, ale zmusza inwestora do udowodnienia, że budowa nie zaszkodzi przyrodzie. To nie jest rezerwat ani park narodowy, więc samo położenie działki w granicach obszaru Natura 2000 nie oznacza zakazu zabudowy.DawidParzyk
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Komentarze (19)
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Czy da się rypać o pozwolenie? jak masz 5 lat albo więcej to pewnie tak ;)
Fajnie jest pisać o deweloperach ale ich prawnicy sobie z tym poradzą, zwykli ludzie zostają z ręką w nocniku.
Taka ciekawostka z naszego polskiego p---------a, żeby uzyskać od nich decyzję trzeba wykupić mapkę i im dostarczyć z zasobów które oni sami utrzymują i aktualizują. Ta instytucja to nic innego jak darcie kasy z obywatela i robienie
@borowik-niezwyczajny: kupujesz mapkę, projektant nanosi projekt i dopiero wtedy do nich wracasz, jeden etap pominąłeś, ale wiesz, dosyć znaczący...
Mam na pęczki takich spraw dla polskich przedsiębiorców, służę pomocą.