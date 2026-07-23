Kto miał do czynienia z ustrojstwem zwanym "Wody Polskie" ten się w cyrku nie śmieje. Tam wszystkich powinno się wywalić na zbity pysk. Obecna koalicja obiecała zlikwidować to dziadostwo, ale oczywiście na obietnicach się skończyło.

Taka ciekawostka z naszego polskiego p---------a, żeby uzyskać od nich decyzję trzeba wykupić mapkę i im dostarczyć z zasobów które oni sami utrzymują i aktualizują. Ta instytucja to nic innego jak darcie kasy z obywatela i robienie Pokaż całość