Jak ktoś liczy, że mu goście zasponsorują mu imprezę weselną, to chyba nie bardzo rozumie ideę wesela. Z żoną zaprosiliśmy najbliższych, żeby byli z nami w tym wyjątkowym dniu. W ramach prezentów otrzymaliśmy może 50% tego, ile wyniósł koszt organizacji zabawy i zupełnie nas to nie obeszło. Tak naprawdę, to zamiast pieniędzy wolałbym dostać parę drobiazgów, które zostałyby z nami jako pamiątka. Jak kogoś nie stać na wesele, to nie powinien go Pokaż całość