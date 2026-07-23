Koniec płacenia za talerzyk? Weselna matematyka przestaje się dopinać
Wesele za 100 tys. zł, koperta za 1000 zł i kredyt spłacany długo po ostatnim tańcu. Ślubna matematyka coraz częściej przestaje się zgadzać. Najwięcej Polaków deklaruje dziś prezent w wysokości od 700 do 1000 zł od osoby, ale jednocześnie ponad połowa badanych mówi jasno, że lepiej ograniczyć skalęFXMAG
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Komentarze (106)
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@Hi_Lo_Hi: I tutaj właśnie jest główny problem ludzie organizują imprezy lub chodzą na imprezy na które ich nie stać a później jest jeden wielki zdziwiony Pikachu, ale ten mental jest budowany od najmłodszych lat. Bo studniówki i 18-stki też od dawna zaczynają wyglądać w mniej więcej ten sposób.
@Hi_Lo_Hi: Ale przyznaj, że nie należysz do najbiedniejszych razem z żoną. Większość Polaków ma raczej inne warunki i nie może sobie pozwolić właśnie na zorganizowanie "darmowej" imprezy. Żeby nie było, sam robiłbym wesele na 20-40 osób i uważam, że nie trzeba wydawać na pierdoły, akceptowałbym też, że może mi się nie zwrócić. Nie dziwię się jednak ludziom, że chcą
Za jedną noc płacić 100 koła za popijawę z potańcówką?
@Pan_Miszuk: Przypominam, że 100 koła za jedną noc płacą bardzo często ludzie którzy później płaczą na przykład jak to ciężko jest zebrać na wkład własny do mieszkania xD
@Cztero0404: tez to napisłem. Dlatego demokracja to dramat, ameby ktorych jest wiekszosc nami rządzą
Ludzie, opamiętajcie się. Chcecie pieniądze? Zróbcie imprezę biltetowaną. Krzyknijcie 1000 złotych za wstęp i tyle.
Gdybym ja chciał zorganizować wesele to zaprosiłbym najbliższe osoby na obiad/kolację. I absolutnie bez żadnych oczekiwań.
Jeżeli na wesele zaprasza was ktoś, kto przez całe życie miał was w dooopie a łączy was tylko to, że jesteście kuzynem czy tam kimkolwiek to na chui w ogóle iść?
@NaczelnyWoody: Mam wrażenie, że niektórzy to się ogólnie chyba boją, że jak zaproszą mało ludzi to będzie wstyd i nie wiem wyjdzie na to, że nie mają znajomych xD