Na stanowisko dyrektora szpitala w Miastku wybrano siostrę prezes zarządu
Rodzeństwo robi porządki w miasteckim Szpitalu. Prezes zarządu placówki zatrudniła na stanowisko dyrektora swoją siostręKiedysBedzieLepiej
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Rodzeństwo robi porządki w miasteckim Szpitalu. Prezes zarządu placówki zatrudniła na stanowisko dyrektora swoją siostręKiedysBedzieLepiej
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (15)
najlepsze
Na pobliskich osobach jest łatwiej odreagować.
top kek