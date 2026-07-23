Menedżer haseł polskich urzędów dzieli kod z rosyjską firmą od FSB
Passwork, używany przez polskie urzędy i firmy, dzieli bazę kodu z rosyjską spółką certyfikowaną przez FSB. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem backdoora w aktualizacjach.Nolanpl
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Komentarze (7)
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Cała strona to g---o wysrane przez AI
https://cybernews.com/tech/passwork-russia-ties/
np to: https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-niepokojace-powiazania-z-rosja-firmy-oferujacej-popularnego-,nIdn,1010342