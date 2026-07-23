Korupcja w WORD! 20 osób z zarzutami
Areszt dla ministerialnego eksperta, zarzuty dla 20 osób. Afera się zaczyna, to nie koniec.AndrzejInstruktor
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Areszt dla ministerialnego eksperta, zarzuty dla 20 osób. Afera się zaczyna, to nie koniec.AndrzejInstruktor
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Komentarze (33)
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Ustawa z 30 stycznia 1920 r., a następnie ustawa z 18 marca 1921 r., przewidywały dla urzędnika karę śmierci przez rozstrzelanie m.in. za przyjęcie łapówki w zamian za naruszenie obowiązków służbowych, a także za niektóre malwersacje, oszustwa i przywłaszczenia.
w polsce idąc na studia twój nauczyciel akademicki może byc ukrywającym się przestąpcą, niezłe jaja, karton kraj
gdzie jego moralność i etyka zawodowa?
PS. to jakiś błąd AI? on faktycznie na krótko przed zatrzymaniami wpadł jeszcze pijany?
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