Prawo jazdy powinno być sprzedawane. Składam oświadczenie że ukończyłem kurs, potwierdza to instruktor nauki jazdy, znam przepisy ruchu drogowego i potrafię jeździć samochodem. Płacę 5 tys. i mam prawo jazdy. Jeśli w pierwszym roku nazbieram określoną liczbę punktów to tracę prawo jazdy. Kolejne w podobny sposób mogę kupić dopiero po 2 latach. I jeśli wtedy uzbieram określoną liczbę punktów to kolejne prawo jazdy mogę w ten sam sposób kupić po roku. Itd. Pokaż całość