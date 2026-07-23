Kryzys IT: Pierwszy od 20 lat spadek zainteresowania studiami informatycznymi
Badanie ekonomisty Jacoba Lighta ze Stanford Hoover Institution, oparte na danych z ponad 50 milionów sekcji zajęć od 1996 roku w 1019 amerykańskich uczelniach, pokazuje, że udział informatyki w zapisach na studia spadł po raz pierwszy od około dwóch dekad.BlackpillMonster
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Komentarze (144)
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U mnie w korpo IT już nawet nie biorą poniżej seniora, a kiedyś biegali po uczelniach i własne bootcampy organizowali.
Więcej, takie popularne technologie jak Java i C# mają hiring freeze, nawet dla seniorów. Wyjątki są robione jak senior jest multiskillem - umie oprócz klepania kodu w fullstackowanie, clouda lub zna
@mar-v-son: tylko w IT jeden specjalista próbuje drugiego poniżyć i ośmieszyć, bo wykuł akurat inne z 1000 interview questions albo pracował przy innych projektach z innymi problemami. Ten drugi oczywiście jest słaby i niczego nie umie, tylko ja
@joasiaasia:
Jakby dobrze przetrzepać finanse publiczne to wyjdzie że wszędzie warto pracować tylko nie w prywatnym biznesie - górnicy, lekarze, emeryturki mundurowe a założę się że winnych pomnijeszych obszarach (jakieś lotnictwo, żegluga etc.) jest niegorzej.
To jest minimum piguły z magistrem i specjalizacją.
Z dodatkami, dyżurami ma pewnie tyle co jakiś Kamilek 40-letni i do rekrutacji potrzebuje tylko swojego PWZ.
Kamilek teraz musi umieć klepać kod, układać schematy baz, ogarniać clouda, angielski C1, leadować ludźmi, po godzinach ćwiczyć się z
@glos_zenady: każda rewolucja przemysłowa potrzebuje kilku lat na wdrożenie. Z dnia na dzień nie przeszliśmy na maszyny parowe, ale w ciągu dekady kto nie uprzemysłowił swojej fabryki to wypadał z rynku, a też był płacz że maszyna to nigdy nie zastąpi robola xD No i w sumie nie zastąpiła bo zawsze ktoś te maszyny czy taśmy musi obsługiwać ale zatrudnienie spadło już na zawsze i wiele
To tak jak kiedyś z kopaniem dołów pod drogi - było 100 kopaczy, przyszedł czas koparek, część z kopaczy straciła pracę, a część została
A w polsce jest to najbardziej widoczne, bo jesteśmy montowinią (także IT) europy/USA i nie mamy swoich produktów
Temat uważam za zamknięty.
Ehhhh, doszło do tego, że najlepiej zarabiają ludzie z budżetówki, lekarze, górnicy ew. dziennikarze słusznej telewizji.
To jest kurde grecki scenariusz, a ludzi dalej głosują na POPiS...