Teraz hajs jest w medycynie i pokrewnych i młodzi ludzie to wiedzą. Studiowanie informatyki zrównało się z wyśmiewanym zarządzaniem i psychologią.



U mnie w korpo IT już nawet nie biorą poniżej seniora, a kiedyś biegali po uczelniach i własne bootcampy organizowali.



Więcej, takie popularne technologie jak Java i C# mają hiring freeze, nawet dla seniorów. Wyjątki są robione jak senior jest multiskillem - umie oprócz klepania kodu w fullstackowanie, clouda lub zna Pokaż całość