Bezrobocie wzrosło rok do roku. Alarmujące dane z województw
Dzięki pracom sezonowym bezrobocie w Polsce spadło w czerwcu o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca, ale w ujęciu rocznym wzrosło z 5,1 do 5,8 proc. (o 104,5 tys. osób). Najgorzej sytuacja wygląda w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie bez pracy pozostaje aż 9,3 proc. mieszkańców.zwyklychlopakszary
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Komentarze (40)
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https://wykop.pl/link/7983405/chinczycy-ograli-unie-ich-wlasna-bronia-zaorali-ue-hybrydami-wymijajac-cla/komentarz/137873543/chiny-znowu-ratuja-europejczykow-przed-negatywnymi-efektami-debilnych-decyzji-eurourzedasow
@jestemprzeciw:
Najgorzej, póki co ( ͡° ͜ʖ ͡°)