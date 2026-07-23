Dzięki pracom sezonowym bezrobocie w Polsce spadło w czerwcu o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca, ale w ujęciu rocznym wzrosło z 5,1 do 5,8 proc. (o 104,5 tys. osób). Najgorzej sytuacja wygląda w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie bez pracy pozostaje aż 9,3 proc. mieszkańców.