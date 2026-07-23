Sprawa lekarzy zmarłego ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd umorzył mimo błędu
Lekarz podjął samodzielną decyzje o błędnym wyborze metody leczenia. W związku z tym lekarz nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie zagrożenie życia. Postępowanie umorzono z powodu upływu terminu jego karalności. Pozostałych uniewinniano.ly000
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Komentarze (84)
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Typie, polski sąd powiedział, że lekarz zrobił błąd - to znaczy że koleś musiał naprawdę z----ć skoro dwie mafie to potwierdziły (sędziowska i lekarska). To jest ewenement na skalę kraju.
@Pawel993: No przecież sędzia wprost mówi, że był. Nawet nie przeczytałeś artykułu, jaki komentujesz, a odsyłasz innych do czytania
@Pawel993: Co "no dobra, ale"? Nie ma ale - jest winny, który nie będzie rozliczony, bo "się przedawniło" mimo, że sprawa na świeczniku 20 lat. Nie rżnij głupa
@szmichal: Ale jego ojciec zmarł w 2006 roku, potem były umorzenia przez prokuraturę, jakiś prywatny akt oskarżenia, który też był zdaje się jakoś oddalany i zaskarżany przez Ziobro - to wszystko działo się jeszcze przed tym, jak został prokuratorem generalnym i mógł wywierać presję przez wpływy i
Fajnie się bawicie w tym psychiatryku, ale na wasze nieszczęście większość wciąż pamięta co w tej sprawie odwalał ziobro.
Nie to, że sobie nie zasłużyli, ale ja na miejscu Ziobry wykorzystałbym to do powrotu na białym koniu, bo KTO bylby teraz najbardziej wiarygodny, że przy odpowiednim wsparciu zrobi z nimi porządek?
Jpdl ale czasy się porobiły, coś jak z Giertychem.
@bropek: Ci, którym grożą wieloletnie wyroki za ukradzione setki milonów złotych, bardzo dbają, żeby opinia publiczna miała zakitowane głowy innym problemem, który zresztą wygenerował pisi szef NFZ. Zobacz, że 250 000 nadmiarowych zgonów w Covidzie jakoś przestała istnieć w przestrzeni medialnej. Pomimo tego, że ludzie masowo umierali, to pisia banda zajmowała się masową kradzieżą kasy
Logika to na wskazuje
brak błędu = uniewinnie - i tak jest co do 3 lekarzy z 4. Czyli 4 jednak popełnił jakiś błąd (nie wiemy jaki), bo jak by go nie popełnił to tez by został uniewionionny. A to 4 popełnił błąd. Ale jest już za późno by go skazać bo przedawnienie. Taka jest logika tego wyroku.
Sąd doczepił się do profesora Dudka głównie o to, że podjął decyzję sam - czytaj nie zrobił sobie dupochronu w postaci podpisu innych lekarzy. Poprzednio sąd uznał że to nie błąd, dzisiaj uznał że tak. Kwestia mocno uznaniowa i proceduralna.
Co do natomiast decyzji, czy wszczepiać operacyjnie bypassy czy robić angioplastykę - to pierwsze jest najbardziej ryzykowne dla pacjenta i lekarz samodzielnie ocenia czy
@RECAPTCHASSIE: ciekawe, czy sędzia pod wyrokiem podpisał się sam, czy jednak ma podpisy innych sędziów;)