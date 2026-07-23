Logika to na wskazujebrak błędu = uniewinnie - i tak jest co do 3 lekarzy z 4. Czyli 4 jednak popełnił jakiś błąd (nie wiemy jaki), bo jak by go nie popełnił to tez by został uniewionionny. A to 4 popełnił błąd. Ale jest już za późno by go skazać bo przedawnienie. Taka jest logika tego wyroku.