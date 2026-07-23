Ogólnie poszło to już daleko, nie bez powodu są wszędzie aplikacje itd. Obawiam, że za każdym razem idzie solidna baza danych za ile, kiedy i gdzie kupiliśmy np. twaróg.

Nie bez powodu, cisną też w kolejnych marketach (dla wygody niby), żeby brać skanery lub telefony, i skanować sobie produkty w trakcie brania z półki, a potem już nie skanować przy kasie, wtedy ceny będą dynamicznie spersonalizowane.. oczywiście z niekorzyścią dla klienta.



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