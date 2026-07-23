120 mld zł wydanych z naszych pieniędzy niezgodnie z prawem między 2020 a 2023
Rozpoczęto 177 audytów, z których 135 już się zakończyło. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości wynosi 120 mld zł, czyli około 3 proc. naszego PKB. Minister wskazał, że w związku z wynikami audytów złożono do prokuratury 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 200 już się toczySabr
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Komentarze (22)
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Albo choć 120 skazanych?
12?
Nie skazują nikogo bo przecież Prezydent Nawrocki by ułaskawił. Nie rozumiesz? :D
Dla Polski nie ma żadnych szans ani przyszłości, już teraz jest 8.4mln emerytów! ( https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trzynasta-emeryture-otrzymalo-juz-ponad-8-4-mln-Polakow-8097749.html ) za chwile ogólna liczebność polaków będzie 30mln a 15mln to emeryci. Chcecie na te nic nie potrafiącą dobrego, bandę pokomunistyczną w większości całe życie postawa "czy sie stoi czy sie leży to sie należy" - płacić?
Bardzo słuszny komentarz niestety z tego co widzę to ten komentarz będzie miał te ~10 lat czyli już trochę czasu upłynęło od jego publikacji i... Jest jeszcze gorzej niż w czasach pisania tego komentarza, dzietności nie ma, deficyt budżetowy gigantyczny, energia coraz droższa, konkurencyjnej gospodarki nie ma, emerytów i socjalu przybywa.
Smutne, można śmiało twierdzić że przegraliśmy ten kraj i tu już po prostu jasno widać że przyszłości dla
U nas obstawiam nie wiemy gdzie idą środki z podatków - wszystko bazuje na grubych liczbach a przy dzisiejszych technologii układy i układziki powinny wyskakiwać po kilku sekundach. Kto jakie zlecenia dostaje - czemu tak dużo i tak drogo itd
Dlaczego firma do zieleni miejskiej ma kontrakty od 20
( ͡° ʖ̯ ͡°)