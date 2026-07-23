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Bardzo słuszny komentarz niestety z tego co widzę to ten komentarz będzie miał te ~10 lat czyli już trochę czasu upłynęło od jego publikacji i... Jest jeszcze gorzej niż w czasach pisania tego komentarza, dzietności nie ma, deficyt budżetowy gigantyczny, energia coraz droższa, konkurencyjnej gospodarki nie ma, emerytów i socjalu przybywa.Smutne, można śmiało twierdzić że przegraliśmy ten kraj i tu już po prostu jasno widać że przyszłości dla