To nie jest problem z lekarzami, to problem z tymi lekarzami. Otóż nie każdy lekarz zarabia milion, a ten który po znajomości jest z prezesem i zarządem szpitala. Gdzie to w większości powiązania polityczne. I tu jest problem. Szpital to ten sam łup polityczny co wodociągi miejskie. I jak w wodociągach przez zatrudnia swoich z pensjami wyższymi od prezydenta Polski, to to samo jest w szpitalach.