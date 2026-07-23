Jeszcze spokojnie można pół roku SSAĆ KASĘ
W połowie stycznia Ministerstwo Zdrowia ma otrzymać analizy danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESELPIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
W połowie stycznia Ministerstwo Zdrowia ma otrzymać analizy danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESELPIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (16)
najlepsze
Dla przykładu to konsorcjum neurochirurgów, co pobierało 26 tys. za godzinę w tym systemie nie będzie uwzględnione.
@Bijelodugme: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Po co władza, która nie dość, że nie rozliczyła ZŁODZIEI z PiS, to jeszcze nic nie zrobiła ze złodziejami wśród LEKARZY???
Nawet jeśli do władzy dojdzie ktoś inny, lekarzom raczej włos z głowy nie spadnie. Po pierwsze, lobby jest zbyt silne. Po drugie, nikt po wygranych wyborach nie będzie chciał sobie tym pobrudzić rąk – dokładnie tak samo, jak jest z