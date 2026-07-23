Przed chwilą słyszałem, że zaćma każdy idiota to zrobi, jest za dobrze wyceniona, za drogo, to prosty zabieg, konowały... chciwe konowały, złodzieje. No patrzcie w Czechach drożej? stać nas. Im trudniej tym lepiej, bo mniej ludzi skorzysta, to więcej pieniążków zostanie w budżecie.

Kolejka się skróciła, to trzeba przykręcić kurek, bo ludzie nie byli leczeni na bieżąco.