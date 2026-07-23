NFZ dostało zaćmy. Miliony z NFZ dla czeskich klinik.
Fundusz chce wprowadzić limity na zaćmy, a jednocześnie wyprowadza miliony do Czech. Nierówne traktowanie przez NFZ polskich i czeskich klinik staje się faktem.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (7)
najlepsze
Kolejka się skróciła, to trzeba przykręcić kurek, bo ludzie nie byli leczeni na bieżąco.
... najlepsze jest to, że operacja zaćmy nie jest nawet objęta programem specjalizacji. Ale taka tendencja, tutaj mamy drogi system, kradną 9% składki zdrowotnej źli lekarze jeżdżą w ferrari.
Czechy super system tam jest fajnie. Tam normalnie. Tylko 13,5% składki zdrowotnej, współpłatność pacjentów, a
skoro sa chorzy i placa skladki to czemu panstwo ma przestac robic tego typu zabiegi?
gdzie w systemie zdrowia gdzie placi kazdy miesieczny abonament ma sens podejscie "kto pierwszy zachoruje ten lepszy a reszta niech idzie prywatnie"