Pożar salonu samochodowego na Targówku
Pożar salonu samochodowego na Targówku przy ul. Krasnobrodzkiejploomberg
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Pożar salonu samochodowego na Targówku przy ul. Krasnobrodzkiejploomberg
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@Damasweger: obu.
@fancywire: Dzień jak co dzień w Moskwie?
Ja odbierając kie z salony na oczko w lakierze na drzwiach wyszarpalem komplet opon i usunięcie wady mimo ze to kosmetyka której trzeba bylo szukac żaby zauwazyc
Pożar warsztatu samochodowego na Targówku