I teraz nie wiem. Atakować prawicę za pożar salonu samochodowego z obcego kraju. Atakować lewicę za to że chcą wycofać samochody z warszawy. Atakować deweloperów że chca budować na najlepiej skomunikowanej działce Bródna, atakować ukraińców że podpalają budynki w polsce by mówić że to Rosjanie. Atakować Rosjan że podpalają budynki w polsce by mówić że to Ukraińcy. Atakować Tuska bo to wina Tuska. Atakować Niemców bo to nie był salon BMW albo Pokaż całość