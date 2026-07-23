Hity

tygodnia

Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
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Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona
Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona
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Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
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Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
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72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
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