Ukraińcy tankują za półdarmo? Sprawdziliśmy wyliczenia
W sieci pojawiają się informacje, że Polska sprzedaje Ukrainie paliwo za mniej niż 4 złote za litr. Na ukraińskich stacjstarnak
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Komentarze (86)
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@DuchZoliborza: no to jej nie rób
No i co było oddać więcej czołgów , rakiet, samolotów i piniędzy.
Może nasz europejski czempion wprowadziłby w końcu paliwo po 5.19?
Zbankrutujemy pomagając mordercom naszych przodków.
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kazda-donacja-na-ukraine-byla-przekazywana-po-wczesniejszej-analizie-wojska-polskiego