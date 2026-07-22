No bo w 2017 serio były głodowe stawki dla rezydentów, a młodzi lekarze emigrowali za granicę. To dzięki nim weszła ustawa podwyżkowa dla pielęgniarek, zwiększył się % pkb na ochronę zdrowia. Zrobiono wiele. Na prośbę rezydentów zwiększono limity przyjęć na studia. Dzięki lepszym pieniądzom ludzie przestawi wyjeżdżać za granicę. Cała ta wrzawa jest o co innego - Eldorado jest konsekwencją rządów PiSu i COVIDu. Wcześniej tego nie było