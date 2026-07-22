Polacy stają murem za lekarzami, którzy rozpoczęli strajk głodowy.
Za sobą mają 6-letnie, bardzo trudne studia a zarabiają około 2 tys. złotych na rękę. Rok 2017, ktoś jeszcze pamięta? :)ericflat
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Za sobą mają 6-letnie, bardzo trudne studia a zarabiają około 2 tys. złotych na rękę. Rok 2017, ktoś jeszcze pamięta? :)ericflat
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Komentarze (19)
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To pomyśl sobie że np. Programiści pracowaliby za darmo a mimo to miejsca na studiach byłyby wypełnione po brzegi.
W historii Polski nigdy nie zdarzyło się że kandydatów na lekarski było mniej niż miejsc.
Tylko 98% zdawalności egzaminu na lekarza, to socjologia ma większe sito xD k---a wielkie trudne studia które polegają na j-----u pamięciówy od sesji do sesji xD Jakby tych przygłupów rzucić na dowolny kierunek z polibudy gdzie poza j------m pamięciówy do sesji z pytań które są publiczne i musieli by coś realistycznie pomyśleć to by się zesrali xD
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