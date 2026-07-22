Rządzący oficjalnie przyznali, że lekarze to jakaś nadkasta
Obecnie rządzący oficjalnie stwierdzają, że lekarze to jakaś nadkasta. I normalnym tonem premier tego nieszczęśliwego kraju stwierdza, że wszystko co można im dać to marne 76k zł na m-c. Przy dziurze budżetowej 200 mld zł, przy rosnących z roku na rok długach szpitali mamy na publicznym cycu fundowatomasztomasz1234
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Komentarze (29)
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No co, jak raz się jest bogatym, to potem ciężko jest wrócić do poprzedniego stanu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Teraz trzeba zmniejszyć zainteresowanie, bo zbyt wielu amatorów pcha się do zabawy xD
Mam nadzieję, że limit 40k będzie się też tyczył także posłów (ze wszystkimi dietami, kilometrówkami itd) i szefów spółek skarbu państwa. W końcu wszyscy zarabiają z publicznych pieniędzy, czyż nie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
nad co??