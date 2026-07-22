To co się dzieje wokół doktora Kacprzyka, a raczej to co się nie dzieje, świadczy o tym że tu nie tylko o niego chodzi. On musi mieć wiedze która może uderzyć w kogoś o wiele większego, nie wiem, Kierwiński i spółka bywali non-stop w saloniku VIP, albo tu chodzi o coś co sięga poza szpital Południowy.