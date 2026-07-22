Prokuratura nie przesłuchała Kacprzyka, bo wtedy miałby wiedzę procesową...
"Dlaczego prokuratura nie przesłuchała lekarza Dawida Kacprzyka? - Gdybyśmy teraz go przesłuchali (...) w charakterze świadka, wiedziałby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy - wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba."paramedix
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Komentarze (22)
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ps Prokuratura jest apolityczna, oczywiście, jak zawsze...
ps2 dawno mnie tu nie było, wiem, ale gdzie jest mój emotikon ?!