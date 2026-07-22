Skok technologiczny potężny, ale wyraźnie widać, że to jeszcze nie ten czas.

- Ciasne ujęcia i kadry - łatwiej wymusić wygenerowanie zbliżenia o dobrej jakości niż całą ogólną scenę

- Błędy w tle - cała masa błędów fizycznych, logicznych lub w zachowaniu otoczenia, to się wiąże z tym wyżej.

- Spore błędy w spójności w kolejnych przejściach między scenami i ujęciami.

- Cienie i światło... jak wzrok powędruje nie nie tam gdzie twórcy filmu chcą, Pokaż całość