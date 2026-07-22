13minutowy AI film, twórcy Dystryktu 9. Czy to powolny koniec Hollywoodu?
NIGHTBORNE to 13-minutowy horror science fiction w reżyserii Neilla Blomkampa pierwsza produkcja studia Barley Studios. Film ma formę dokumentu: wywiady, odnalezione materiały programowe, stworzony w pełni przy pomocy sztucznej inteligencji.K1DoN
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Komentarze (122)
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I tak będzie. Psychoza Anty-AI na zachodzi skończy się tak, że AI i tak będzie wszędzie (bo dobra jakość, bo taniej od pracy ludzi i szybciej) tylko bez informowania o tym ludzi, bo ludzie już rok temu nie byli w stanie powiedzieć czy dany obraz był AI
@masshacker:
Recenzja godna wykopu :D
@thomcios: Dla konsumenta kupującego bilet aktor sprowadza się do jego wizerunku - głównie jego twarzy i głosu. Jeżeli mówimy o przemyśle filmowym to mówimy o sprzedaży produktu jak najszerszej grupie konsumentów. A ta grupa nie zachwyca się grą aktorską, ani nie porównuje roli Goslinga do jego roli w Drive w odniesieniu do gry
- Ciasne ujęcia i kadry - łatwiej wymusić wygenerowanie zbliżenia o dobrej jakości niż całą ogólną scenę
- Błędy w tle - cała masa błędów fizycznych, logicznych lub w zachowaniu otoczenia, to się wiąże z tym wyżej.
- Spore błędy w spójności w kolejnych przejściach między scenami i ujęciami.
- Cienie i światło... jak wzrok powędruje nie nie tam gdzie twórcy filmu chcą,
Ja sobie to tak wyobrażam, że dlatego do filmu, potrzebne są stałe bo inaczej właśnie wywala takie błędy logiczne, tak jak ktoś zwrócił uwagę na kokpit heli, że za każdym razem jest
Ale dobrze, że powstają takie filmy, pokazują gdzie są jeszcze niedociągnięcia i będą to mogli tworcy AI poprawić
Bardzo widać też, że robił to prawdziwy, doświadczony reżyser a nie pierwszy lepszy prompciarz. Ujęcia, praca "kamery", itd przypominają prawdziwe kino.
@AgresywnyKaloryfer: do tego światło czerwone i zielone święcące w jednym momencie, samochody wjeżdżające na chodniki, baba która idzie i nagle zmienia kierunek poruszania się.
6:55 bardzo umiejętne cięcie nożyczkami ;)
@AgresywnyKaloryfer: Ale to nie wina AI czy modelu tylko reżysera któremu się nie chciało wygenerować danych scen kilkukrotnie żeby w-----ć te z błędami. Jak robisz normalny film, to normalne, że kręcisz kilka dubli każdej sceny, żeby wybrać najlepszą. Dało się uniknąć praktycznie 100% błędów AI z tego filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=c6cezP6bhpM
więc za rok to faktycznie będą prawdziwe filmy a być może za jakiś czas interaktywne faktycznie, lub nie tylkko interaktywne ale ze scenariuszem już tak na życzenie. Nie mam pojęcia jak bardzi u w jakim kierunku to może iść.