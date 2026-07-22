ludzie głosujący na filmy bez oglądania ich to najgorszy rak - nieważne czy oceniają słaby film na 10 czy dobry na 1 ze względów ideologicznych, powinno to zostać jakoś wytępione bo przez to zaglądanie na te stronki nie ma żadnego sensu, bandy frustratów prowadzą internetowe wojenki o jakieś śmieszne oceny fillmów których nie wiedzieli, żałosne w c--j