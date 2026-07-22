Manipulacja głosami na FilmWebie?
W zaledwie jeden dzień ilość głosów na "Odyseje" Nolana wzrosła o prawie 10000, podnosząc ocene filmu z poniżej 5 na ponad 7.0, ewidentnie komuś nie spodobała się ocena filmu przez publicznośćdegenero
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Komentarze (52)
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Nie wiem jakim cudem zostawiali wczesniejsze coeny, dane przed premiera.
@lubie_jablka: Wygrywa Pan talon. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zawsze mnie bawiła ta skala ocen na Filmwebie.
Co za g---o, to najgorszy film, jaki obejrzałem w życiu! Daję 6/10.
@Brut_all: Dokładnie taka sama skala jest na IMDb i na pewno stąd się wzorowali.
Na IMDb tego nie ma, na filmwebie dla każdej ilości gwiazdek pokazuje się słowo, które sugeruje jak oceniasz film, dając 6/10 widzisz, że film oceniasz jako - niezły.