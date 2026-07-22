Audyt obywatelski został skazany na 4 miesiące ogr. wolności, 40 godzin prac msc
4 msc. ograniczenia wolności w formie 40h prac społecznych, za pomówienie oficera policji za filmik: "Policja kontroluje Polaków na granicy z Niemcami nielegalnie i poza procedurami?#252" Jak dalej tłumaczy "Oczywiście to wyrok nakazowy, który zaraz skasuję jednym oficjalnym zdaniem sprzeciwu."K1DoN
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Komentarze (36)
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@KingaM: Kanaliom prawniczym tak łatwiej - klepać jak leci.
Część skazanych nie będzie wiedziała jak się obronić, miała czas, pieniądze, nerwy. To się uprawomocni i elo. G@wno-sprawiedliwość patusów w togach zatriumfuje.
Założenie jest pewnie takie, że taki proces generuje niewielkie dodatkowe koszty, gdy pozwany ma ochotę się bronić, za to pozwala oszczędzić znacznie więcej, jeśli nie ma takiej ochoty. Jeśli np. wg jakieś faktury/umowy powinienem zapłacić komuś kasę do jakiejś daty, nie zapłaciłem i zostałem o to pozwany, to trochę nie ma sensu się bronić, bo sprawa jest jasna. No chyba, że bym chciał grać na zwłokę, ale wtedy dojdą
Pozamiata i pokosi trawę pod jakimiś fajnymi obiektami strategicznymi i naklepie nowych filmików ( ͡°( ͡° ͜ʖ(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)ʖ ͡°) ͡°)
Ps. Sądy, prokuratura, lekarze, politycy to układy i mafia. Wbijcie sobie to do głów.
@cichy_ginter: Tak.
@cichy_ginter: byłem w sądzie, nieraz, i nie dam dobrego słowa na nich powiedzieć.
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