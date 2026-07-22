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Założenie jest pewnie takie, że taki proces generuje niewielkie dodatkowe koszty, gdy pozwany ma ochotę się bronić, za to pozwala oszczędzić znacznie więcej, jeśli nie ma takiej ochoty. Jeśli np. wg jakieś faktury/umowy powinienem zapłacić komuś kasę do jakiejś daty, nie zapłaciłem i zostałem o to pozwany, to trochę nie ma sensu się bronić, bo sprawa jest jasna. No chyba, że bym chciał grać na zwłokę, ale wtedy dojdą