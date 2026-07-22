pamiętam, potrzeba nam takich intensywnie pracujących lekarzy xd, nie to co jakiś Marianek na magazynie ledwo co 8 godzin wytrzymuje w januszexie ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ ) a dodam fakt że na 90% Pan Magazynierek nie praktycznie żadnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę, a BIERZE pieniądze, zaś Pan lekarz, chyba wiecie że on poświęca się dla próby ratowania ludzkości.