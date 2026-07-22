NIK: lekarz w Radomiu pracował 144 godziny bez przerwy na dyżurze
Raport NIK ujawnia dramatyczne przeciążenie personelu na SOR-ach w Polsce. Jeden lekarz miał przepracować aż sześć dób z rzędu.Nolanpl
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Raport NIK ujawnia dramatyczne przeciążenie personelu na SOR-ach w Polsce. Jeden lekarz miał przepracować aż sześć dób z rzędu.Nolanpl
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Komentarze (17)
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bez spania, odpoczywania, po prostu 144h pracy bez przerwy, dokladnie tak samo jak kowalski na 8 godzinnej zmianie w fabryce tylko ze przez 144h pod rząd
a potem kowalski sie dziwi ze jest taki biedny, nie dziwne skoro przebimba te 8h za jakies marne grosze zamiast 25 000 za godzine no i nie umial sie w zyciu ustawic zeby za spanie tez mu placili
Informacja nieprawdziwa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kitle to jedyna pato-kasta tak łasa na pieniądze, że fałszują dokumentację i nikt z tym nie robi. A skurvvione prawnitutki oczywiście ślepe, głuche i głupie... trzy trzeba pilnować interesów pokrewnej kasty. Gdy trzeba ulebać Areczka to lecą podpisy nawet bez czytania.