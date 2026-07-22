"przyszedł na miejsce i przedstawił aktualne szczepienia psa" to zawsze najważniejsza informacja nawet jak zagryzie na smierć. q--a jaby to bylo jakies usprawiedliwienie dla psiarza, kogo obchodza jakies szczepienia.

Po za tym to bardzo dziwne bo wczesniej pies nikogo nie pogryzł, cos nie tak musialo byc z chlopcem. Zapewne chlopiec dostanie upomnienie.