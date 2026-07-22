Pies rzucił się na 4-latka. Chłopiec trafił do szpitala
Pies mieszaniec, w typie amstaffa. Właścicielka trzymała psa, babcia trzymała chłopca, a kilka osób próbowało go uwolnić. Mimo iż próbowano rozewrzeć psu szczęki - udało się to zrobić dopiero po kilku minutach. .Casuel
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Komentarze (44)
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Pytacie a co zrobić w sytuacji kiedy nie wiadomo czy pies jest z listy zakaźnej czy to mieszaniec. Otóż odpowiedź jest prosta policjant nie jest specjalistą w tej dziedzinie więc musi oddać psa do specjalnego ośrodka w którym ludzie którzy się na tym znają stwierdzą do jakiej rasy należy pies, a przy okazji upewnią się czy nie jest niebezpieczny.
https://wykop.pl/link/7795801/na-oczach-wlascicielki-porabal-siekiera-amstaffa-ktory-podbiegl-do-jego-psow
Na oczach właścicielki porąbał siekierą amstaffa, który podbiegł do jego psów.
To wszystko wyjaśnia ¯\(ツ)/¯
Po za tym to bardzo dziwne bo wczesniej pies nikogo nie pogryzł, cos nie tak musialo byc z chlopcem. Zapewne chlopiec dostanie upomnienie.