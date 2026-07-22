Eksperci ostrzegają przed ekspansją zagranicznych funduszy. Za kilka lat ich poz
Kolejne placówki medyczne trafiają w ręce funduszy inwestycyjnych. Eksperci ostrzegają, że jeśli tempo konsolidacji sięMedstein
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Kolejne placówki medyczne trafiają w ręce funduszy inwestycyjnych. Eksperci ostrzegają, że jeśli tempo konsolidacji sięMedstein
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Komentarze (8)
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@RECAPTCHASSIE: tylko że media są w rękach tych funduszy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora