Ignacy Łukasiewicz pionier przemysłu naftowego
Ignacy Łukasiewicz, farmaceuta, przemysłowiec i społecznik, był pionierem wydobycia ropy naftowej na skalę przemysłową, produkcji nafty i jej wykorzystania np. w lampach naftowych. Jedna z ważniejszych postaci polskiej nauki i techniki w XIX w., niestety w dużym stopniu zapomniana.Piotr_Gasiorowski
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Komentarze (11)
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Honorata Stacherska była córką Emilii, siostry Ignacego Łukasiewicza, i Ernesta Leopolda Dydaka-Stacherskiego herbu Ostoja. Aby móc zalegalizować swój związek, musieli uzyskać zgodę rządu Galicji i papieża. 20 kwietnia 1857 papież Pius IX udzielił im dyspensy i mogli wziąć ślub.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
https://czytajrzeszow.pl/galerie/28515/20221125_rzeszow_mural_prz_3.jpg