A kilka miesięcy temu jakiś wykopek kpił, że moja różowa nie może pracować 48h na dyżurze.



Jak pisałem, że siedzi 48h i większość czasu śpi, je, ogląda netflixa i czyta książki, to nie wierzył, zasłaniał sie prawem i tym, że jego różowa za jakieś grosze robi i nie wiecej niż, nie pamiętam dokładnie, 12h, więc to niemozliwe ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Coś czuję, że jego różowa widziała ten Pokaż całość