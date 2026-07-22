144 godziny na dyżurze. Rząd ukróci maratony lekarzy, ale na SOR
Sześć dób bez przerwy w pracy tyle trwał rekordowy dyżur lekarza na polskim SORstarnak
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Sześć dób bez przerwy w pracy tyle trwał rekordowy dyżur lekarza na polskim SORstarnak
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Komentarze (17)
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Jak pisałem, że siedzi 48h i większość czasu śpi, je, ogląda netflixa i czyta książki, to nie wierzył, zasłaniał sie prawem i tym, że jego różowa za jakieś grosze robi i nie wiecej niż, nie pamiętam dokładnie, 12h, więc to niemozliwe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Coś czuję, że jego różowa widziała ten
Zakop.
Czyli w domu przygotować ustawę, oczywiscie bez konsultacji, bo po co.
Potem w nocy przegłosować w Sejmie, oczywisxie bez dyskusji bo rozgłos. A na końcu podrzucić prezydentowi, który czeka w drzwiach z długopisem.
W sumie coś takiego już było za PiSu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Duda wracał w nocy helikopterem z wakacji aby podpisać
( ͡° ͜ʖ ͡°)