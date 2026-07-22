Każde zwierzę domowe daje się nauczyć żeby srało w domu, i to w przeznaczonym do tego miejscu i każde zwierze to ogarnia instykntonie. Tylko nie psy, ich trzeba wyprowadzać i patrzeć czy się zesrały.

A może po prostu psy nie są zwierzęciem domowym i trzymanie ich w bloku to znęcanie się?