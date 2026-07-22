Szwajcarskie miasto wprowadza obowiązek sprzątania moczu po psie
W Chiasso właściciele psów będą musieli w przyszłości usuwać nie tylko psie odchody, ale także mocz.fiaslnfilrangve
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W Chiasso właściciele psów będą musieli w przyszłości usuwać nie tylko psie odchody, ale także mocz.fiaslnfilrangve
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Komentarze (47)
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@Hodofca: gatunkizm jeśli już ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Hodofca: Oczywiście, że można. A jak ktoś ma psa i na przykład ten mu narobi w domu, to co żyje w jego odchodach tym syfie czy sprząta? xD
A może po prostu psy nie są zwierzęciem domowym i trzymanie ich w bloku to znęcanie się?
@sebastian-podjadlo: śmiechłem z tego zdania xD
Wizja nieuchronności ograniczyła by stanie na skwerach, a i straż miejska mogła być trochę kup pozbierać w nagrodę za ich opieszałość
@martty: Tak, bo wymyśliła sobie to pewna grupa społeczna której tak w sumie wszystko nie pasuje w życiu chyba xD