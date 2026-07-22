Państwo zabezpieczyło telefon streamera. Potem z jego portfela zniknęło 7,6 mln.
Państwowe służby zabezpieczyły telefon i tablet streamera kasynowego jako dowody w postępowaniu dotyczącym promocji nielegalnego hazardu. Kilka miesięcy później z jego portfela kryptowalutowego zniknęło ponad 7,6 mln zł. Informatycy zakończyli badanie sprzętu dokładnie w dniu transferu kryptowaluty.zagubionychromosom
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Komentarze (51)
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@dark5: A potem poszedł zgłosić do prokuratury, że zniknęły półlegalne pieniądze. Brzmi jak plan na wyłudzenie doskonałe
A półlegalne, bo w sumie ani legalne ani nielegalne, pewnie jakby trafił do sądu to też by mieli zagwozdkę jak to klasyfikować
No ale głupich nie sieją...
@rudy_z_grochowa: hasła do portfela krypto nie da się zmienić. Jeśli ktoś pozna frazę odzyskiwania, czyli właśnie hasło, to trzeba zmienić portfel i przelać kasę na inny portfel... Oj podstawy wykopki, podstawy.
@uciuuu: być może to było jedyne miejsce, nie wiadomo czy zapisywał je na kartce lub znał frazę odzyskiwania na pamięć.
- autorowi, bo to on mial seedy i przesunac srodki.
- jego seedy mogly zostac przejete przez kogos
- mogli to byc faktycznie funkcjonariusze CBZC
Ale wykopuje, niech zmienia procedury zeby im patrzyli na rece bo mysle ze teraz to jest niezla samowolka w laboratorium kryminalistycznym. Autor powinnien od razu po zabraniu mu sprzetu
Wiec Tether zamrozil srodki, ktokolwiek ukradl to juz dalej tego nie ruszy.
Generalnie pachnie amatorka, wiec pasowaloby ze ukradl to ktos kto nie
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
kanał zero do boju!
ukrywają się przed podatkami na cyprach i maltach, reklamują dzieciom h----d, choć są też takie cwaniaki co są nomalnie w polsce np. patus isamu