Mi też ukradli krypto z portfela, jak CBZC nielegalnie pozyskało dostęp do mojego komputera. Udają, że to nie oni, ale jakoś dziwnym trafem tyle czasu krypto leżało na portfelu i nic się z tym nie działo... Zgłoszone do prokuratury i umorzone, bo nie chce im się śledzić VPN w państwie azjatyckim. Tylko że nie muszą wcale tego robić, gdyby oflagowali krypto na wszystkich giełdach, to gdyby ktoś próbował to wypłacić, to by Pokaż całość