Czemu lekarze są uprzywilejowani i maja powiązany limit z najniższą a kwota wolna od podatku dla ludzi którzy im sponsorują pensje już nie?



Powinien limit dla lekarzy być tak samo zjadany przez inflacje jak kwota wolna od podatku i nie powinien być podnoszony do czasu aż nie zrówna się z najniższą krajową.