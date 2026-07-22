Tusk ucina zarobki lekarzy na B2B. MAX 76,8 tys. zł miesięcznie
Koniec z kontraktami na 200300 tys. zł miesięcznie w publicznych szpitalach. Rząd proponuje maksymalną stawkę 240 zł/h (max 76 800 zł brutto/msc). Rekordziści stracą ponad milion złotych rocznie. Zmiany wejdą do Sejmu we wrześniu. Państwowy system ochrony zdrowia wkracza w obszar twardej optymalizaFXMAG
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Komentarze (102)
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Powinien limit dla lekarzy być tak samo zjadany przez inflacje jak kwota wolna od podatku i nie powinien być podnoszony do czasu aż nie zrówna się z najniższą krajową.
Powiedz mi że jesteś upośledzony nie mówiąc że jesteś upośledzony.
A jak tylko się rozchorujesz… jakiś rak albo guz mózgu to pierwszy pobiegniesz do lekarzy na kolanach i oddasz im wszystkie oszczędności jakie masz byleby tylko
Jqk chce b2b to niech najpierw sprzet kupi za swoje albo leasingi i koncesje ogarnie + papiery
A nie, nie wyjadą, bo po pierwsze musieli by znać język, a po drugie dostaliby tam znacznie mniej.
I to w sektorze obronnym gdzie kapitał wali drzwiami i oknami.
Dopóki będą w państwowych b2b doputy będą przekręty.