Elon Musk zapowiada historycznie wierną Odyseję od Gibsona i... Groka
Krucjata Elona Muska przeciwko Odysei Christophera Nolana trwa. Przedsiębiorca zapowiedział zrealizowanie historycznie wiernej wersji adaptacji eposu Homera, w którym znajdują się cyklopy, mityczne potwory i olimpijscy bogowie. Jedną ekranizację miałby stworzyć Mel Gibson, a drugą adaptację AIkonstar18
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Komentarze (47)
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Wtedy byśmy zobaczyli, jak postępowa lewica, która tak dzielnie broni czarnej Heleny, dostaje piany... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tylko potwierdzasz że miałem rację. Ludzie tak myślą i latami będą wypominać mu że miał zrobić grokiem odyseję i ich w------ł 😭
Jak między nimi jest z 15 lat różnicy i zuck od lat ostro trenuje bjj a Musk chyba w swoim życiu nie dotknął sztangi xd
Mel Gibson nawet nie wie o takiej inicjatywie xD.