Obowiązkowe OC dla e-hulajnóg i zakaz jazdy poniżej 17. roku życia w Grecji
Parlament grecki wprowadził m.in. zakaz korzystania z e-hulajnóg osobom poniżej 17 roku życia, obowiązek posiadania ubezpieczenia OC czy podwyższenie kar za jazdę bez kasku lub ze słuchawkami. Kary zaczynają się od 150 i sięgają 1000 euro dla firm lub wypożyczalni sprzętu.Lokator87
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Komentarze (65)
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@matixrr: Problem jest taki, że z tego co widzę to nie tylko dzieciaki. Mnie ostatnio jakaś baba lat około 30-40 wyprzedziła na chodniku jadąc dość szybko bez kasku.
@othe2137: Tylko, że takie zakazy są winą głupich ludzi którzy nie umieją korzystać z pewnych rzeczy i doprowadzają do niebezpieczeństwa.
Przepisy mamy i możliwości nakładania dużo większych kar niż te do 1000 eur w Grecji, ale policja nie widzi potrzeby ich egzekwować.
Tak czy siak jak przepisy się zrobią mega surowe to sobie kupię hulaję u pepicków i będę śmigał sprzętem co jeździ 25kmh.