Ale tak jest na całym świecie.

Małe sklepy typu "corner" zawsze mają wyzsze ceny niż duże markety. Ich zaletą jest to że jak ci się skończy cukier to szybko wyskakujesz, kupujesz i wracasz - nawet kawa nie ci nie wystygnie. Nikt normalny nie robi tygodniowych zakupów w Żabce. Czyba ze OP.

Jak mi się w czasie robienia sałatki skończy majonez (ten z obrazka), to wolę już przepłacić w Żabce niż brać samochód Pokaż całość