Zakupy w Żabce to jakiś kosmos. Niektóre artykuły kosztują nawet o 140 proc. więcej niż w Lidlu
Sklepy sieci Żabka znajdują się niemal na każdym kroku. Ich największym atutem jest wygoda i dostępność, ale często okupstarnak
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Sklepy sieci Żabka znajdują się niemal na każdym kroku. Ich największym atutem jest wygoda i dostępność, ale często okupstarnak
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Komentarze (94)
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@Chris_Karczynski:
Minusują cię a taka jest prawda i to nie jest wada tylko
sprawdźcie jeszcze ceny na stacji benzynowej, to wam mózgi będa rapować z szoku
@Miszczu_wszystkiego: (╯°□°）╯︵ ┻━┻
No coż, są teraz monopolistami...
@adammich: Dodatkowo przez lata przyzwyczajali ludzi, że przy zakupie tych 2 lub 4 sztuk jest taniej, a teraz te promocje obowiązują już tylko z aplikacją, co też jest gdzieś tam wkomponowane w cenówkę, więc nie rzuca się w oczy.
Małe sklepy typu "corner" zawsze mają wyzsze ceny niż duże markety. Ich zaletą jest to że jak ci się skończy cukier to szybko wyskakujesz, kupujesz i wracasz - nawet kawa nie ci nie wystygnie. Nikt normalny nie robi tygodniowych zakupów w Żabce. Czyba ze OP.
Jak mi się w czasie robienia sałatki skończy majonez (ten z obrazka), to wolę już przepłacić w Żabce niż brać samochód
@odomdaphne5113: a to nie dlatego sklepy małe, osiedlowe zbankrutowały? Że miały wyższe ceny i mniej produktów. Więc skąd nagle tyle żabek i jak im się to opłaca
Wiadomo, że nikt tam nie wchodzi na zakupy życia tylko jak coś na szybko potrzeba, przy okazji.
Największe game changery w Polsce to:
żabka
@codziennaKasia: Przecież żabki to gorsze wersje japońskich konbini
@KubaJS: jak jeżdżę po świecie tak nigdzie nie widziałem tak nowoczesnych i jednocześnie wyposażonych i tyle oferujących co orleny w Polsce. Nawet stacje w USA się chowają. Nie mówiąc o zachodzie Europy, bo tu