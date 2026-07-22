7 tysięcy zł miesięcznie na jednego więźnia. Tyle kosztuje nas system
83 159,77 zł rocznie, czyli 6 929,98 zł miesięcznie. Tyle w 2025 r. kosztowało państwo utrzymanie jednego osadzonego. Nie oznacza to jednak, że więzień dostaje świadczenia o takiej wartości do własnej dyspozycji. Na tę kwotę składają się głównie pensje funkcjonariuszy, bezpieczeństwo, budynki, leczeFXMAG
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Komentarze (63)
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@Antorus: przede wszystkim to najpierw biznesmen posmarował, potem ktoś kto zaakceptował. Następnie biznes znowu posmarował, ale tym razem sędziom by skazywali więcej osób i tak to się kręci. Wszystko da się kupić ¯\(ツ)/¯ Prawdziwą patolą to są więzienia dla dzieci, które skazywano za byle co https://www.abc.net.au/news/2022-08-18/kids-for-cash-judges-to-pay-200-million/101345318
A tłustych kotów tam jest coniemiara
Taki standartowy pobyt z wyżywieniem. Ale też go wyliczcie w ten kretynski sposób co w przypadku więźniów : wliczcie w to pensje lekarza ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale jednocześnie pokazuje to że zmiana systemu penitencjarnego moze dawać oszczędności.