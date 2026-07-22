To jest poebane, że zwykły obywatel musi pracować na ciepło w domu i jak nie będzie miał kasy to będzie marzł, a przestępca ma mieć to zapewnione. Państwo bardziej się martwi o przestępców niż o obywateli jak im się noga poślizgnie i nie maja kasy na ciepło w domu? przestępcy się noga poślizgnęła i kogoś skrzywdził i państwo pomoże. Lewactwo to chore.