To jest dramat. Sam teraz płacę za 4 osoby w tym dwoje małych dzieci ok 200 zł miesięcznie. Sortuje wszystko jak leci. Do tego teraz te butelki. Za limit 500kg śmieci na pszok jest dopłata 0,50 zł/kg. Za śmieci place więcej niż za prąd i wodę razem wzięte. Żeby zobrazować sobie jakie to są pieniądze to w mojej gminie jest 4382 mieszkańców. Każdy to 49 zł. Razem miesięcznie 214 718 zł. Akurat Pokaż całość