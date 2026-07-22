UE rozszerza ETS. Zapłacimy więcej za wywóz śmieci.
Krótko mówiąc, spalarnie odpadów komunalnych będą musiały kupować uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. To bardzo mocno uderzy w budżety gmin i drastycznie podniesie rachunki mieszkańców za śmieci, bo koszty zakładów z sektora odpadowego wzrosną.alibaski
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Komentarze (68)
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Reszta się cieszy, bo na bocznicę podstawili nowe wagony z tabliczką "Projekt współfinansowany z eurokołchozu" i kłócą się w kolejce kto pierwszy ma jechać do obozu na przerobienie na kompost. A media i politycy oraz banda ameb w Internecie cieszy się z upadku i będzie wychwalać eurokołchoz do samego końca, tak
@NocnyFuriat: weź leki
Im więcej dokręcą śrubę tym lepiej.
Czekamy na ETS wliczony w cenę żywności.
Przecież krowa ma ślad węglowy pierdząc metan. ¯\(ツ)/¯
Prawie tyle co kiedys związek radziecki 🙃
Wiecie już kto jest waszym wrogiem?
@Foxbat: może dlatego że ja w zimę nie grzeje prądem? Albo woda z kranu i mam w miarę stałe