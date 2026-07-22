Kłopotów Kacprzyka ciąg dalszy. Są wyniki kontroli, "występują niespójności"
"Zespół kontrolny wykazał "niespójności" w dokumentacji czasu pracy Dawida Kacprzyka w Szpitalu Bródnowskim. Lekarz został wezwany do złożenia wyjaśnień, a sporządzony raport przesłano do prokuratury. 28-latek pracował w Szpitalu Bródnowskim kilka miesięcy. Wiadomo, ile zarabiał na godzinę."paramedix
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Komentarze (39)
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tak na marginesie mamusia kacprzyka pracuje w prokuraturze ¯\(ツ)/¯
@dark5: zaraz po Niedzielskim go przesłuchają
Karton nie państwo.
@Demigorgona: Jak tłumaczy mi to raz wykopek spod znaku 'żelaznego elektoratu' - to jest najnormalniejsze w świecie, że go nie przesłuchują bo zapewne postawią mu jakieś zarzuty.
Jak postawią zarzuty to go przesłuchają w roli podejrzanego. Na ten moment nie ma sensu tego robić bo nie
ciagnął by sobie te miliony i nikt by się nie jornął ale jeszcze zachciało mu się być radnym za jakieś fistaszki
Także dzieki partyjnemu układowi, koleś nie był nawet przesłuchiwany przez prokuraturę, a lekarz - sygnalista, był przesłuchiwany od razu i od