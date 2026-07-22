Jezu przestańcie już p-------ć o jego kłopotach, bo po tym wszystkim dalej nie przesłuchała go prokuratura. Czy te kłopoty są z wami w pokoju? O co wam chodzi, brandzlujecie się jakąś wizją państwa gdzie istnieje wymiar sprawiedliwości czy co? Przecież każdy z nas wie, czuje to w kościach, że typowi włos z głowy nie spadnie, że pójdzie na jakąś prywatną praktykę, potem go podłączą do NFZ i znowu będzie ciągnął miliony, a Pokaż całość