Wykopki już oburzone, że są zarzuty o presje.



Zarzuty nie oznaczają wyroku, czyli niekoniecznie było coś zabronionego.



Z drugiej strony, mógł być klakson, mogło być błyskanie długimi, mogły być przygazówki i podjechanie pod sam zderzak. Nic nie widać z tych ujęć. Takie działanie mogło wywołać niepokój u niedoświadczonego kierowcy i nieprzewidziane zachowanie.



Jeżeli to nic zabronionego i nic groźnego, to dlaczego po internetach krążą filmiki z autostrad gdzie jest dokładnie takie samo Pokaż całość