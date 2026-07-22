Zarzuty dla kierowcy autobusu. Wywierał presję, by auto wjechało na tory
Zarzuty dla kierowcy autobusu MPK w Częstochowie dotyczą wypadku, do którego doszło 20 czerwca na przejeździe kolejowym. Mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym.karolisco1
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Komentarze (61)
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teraz albo ktoś dobuduje pas do skrętu w prawo by bezpiecznie oczekiwać na przejazd pociągu albo dojdzie do następnych wypadków bo tym razem karetka na sygnale będzie chciała przejechać....
znam te droge, przed remontem była kiepska po długiej przebudowie jest porażka do kwadratu,
@r0bs0n: Miał włączony kierunkowskaz, zobacz na filime miedzy 5 a 8 sekundą. A poza tym ustawił się do skrętu. Kierowca autobusu ewidentnie go przymuszał do zjechania z "jego" pasa, na przejazd. Przy czerwonej sygnalizacji świetlnej.
Bezsprzecznie, ale to nie wyklucza winy kierowcy autobusu.
Zarzuty nie oznaczają wyroku, czyli niekoniecznie było coś zabronionego.
Z drugiej strony, mógł być klakson, mogło być błyskanie długimi, mogły być przygazówki i podjechanie pod sam zderzak. Nic nie widać z tych ujęć. Takie działanie mogło wywołać niepokój u niedoświadczonego kierowcy i nieprzewidziane zachowanie.
Jeżeli to nic zabronionego i nic groźnego, to dlaczego po internetach krążą filmiki z autostrad gdzie jest dokładnie takie samo
@kuncfot: wiesz, w prawie o ruchu drogowym wskazane są przypadki użycia sygnałów dźwiękowych, świateł i odległości od pojazdu... więc tacy poganiacze jakby jednak naginali prawo.
Szkoda, że fajek i drobnych z portfela nie wyjęli. Jaki jest niby tego cel?