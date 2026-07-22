80 zł dla pielęgniarki, 240 zł dla lekarza. "To nie reforma, a gaszenia pożaru"
Pierwsze sygnały o wynagrodzeniach przekraczających 130 tysięcy złotych miesięcznie były już kilka lat temu.(...) Szefowa OZZPiP wylicza, że podstawowe wynagrodzenie pielęgniarki z najwyższymi zawodowymi kwalifikacjami (magister, specjalizacja) na umowie o pracę to około 68 zł za godzinę, a z dodatkairaG
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Komentarze (8)
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Pani Szefowa Związkowa porównuje minimalne ustawowe wynagorodzenie z maksymalnym.
Wynosi ono obecnie odpowiednio około 74,02 zł/h dla lekarza specjalisty, 65,85 zł/h dla pielęgniarki z magisterium i specjalizacją oraz 52,07 zł/h dla pielęgniarki ze specjalizacją zakwalifikowanej do grupy 5.
Nie bez kozery ratownicy i pielęgniarki siedzą cicho, bo wiedzą, że ich umowy kontraktowe nie są o wiele niższe niż lekarzy
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2026 r.: