ojojoj! ale się wystawiła :)

Pani Szefowa Związkowa porównuje minimalne ustawowe wynagorodzenie z maksymalnym.

Wynosi ono obecnie odpowiednio około 74,02 zł/h dla lekarza specjalisty, 65,85 zł/h dla pielęgniarki z magisterium i specjalizacją oraz 52,07 zł/h dla pielęgniarki ze specjalizacją zakwalifikowanej do grupy 5.

Nie bez kozery ratownicy i pielęgniarki siedzą cicho, bo wiedzą, że ich umowy kontraktowe nie są o wiele niższe niż lekarzy



Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2026 r.: Pokaż całość